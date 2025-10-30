Begehrte Playmobil-Figur: So lief der Verkaufsstart der Schwarzwald Marie in Baiersbronn

Die Schwarzwald Marie ist zurück – und der Hype um die Playmobil-Figur ungebrochen. Das zeigte sich am Donnerstagmorgen auch in der Tourist-Info Baiersbronn.
Halb zehn am Donnerstagmorgen in der Tourist-Info Baiersbronn. Die gute Nachricht für die Kunden: Die Schwarzwald Marie ist eine halbe Stunde nach dem Verkaufsstart noch zu haben. Die schlechte Nachricht für den Reporter: „Sie haben die Schlange bis zur Tiefgarage verpasst!“, sagt Stefanie Müller aus dem Service-Team, die die Playmobil-Figuren gemeinsam mit Petra Nübel verkauft.