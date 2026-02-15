Begegnungstag in Balingen: Die bewegende Reise der Russlanddeutschen

Zwischen Erinnerungen und Gegenwart traf man sich am Samstag erstmals zum „Begegnungstag Deutscher aus Russland“ in der Balinger Stadthalle.
Wir schreiben die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schon damals war die Work-Life-Balance in deutschen Landen nicht optimal. Die Steuer war hoch, der Boden hart und andauernd meinte jemand, man müsse seine Söhne in irgendwelchen Kriegen sterben lassen. Bis 1763 der sogenannte Katharinenruf erschallte: Katharina II., selbst ursprünglich aus einem kleinen deutschen Fürstentum stammend, bot an: Kommt doch zu uns ins Russische Reich – „Wir haben Jobs.“ Und eben dieser Ruf hallt nach. Bis heute in die Stadthalle nach Balingen.