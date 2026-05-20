Begegnungsstätte in Zell: AWO hilft Zeller Vereinen

Der Bürgerverein Zell betreibt künftig das Café am Hans-Fräulin-Platz alleine. Die Arbeiterwohlfahrt kann nicht mehr genügend Helfer aufbieten.
Der Ortsverein Zell der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieb seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Bürgerverein die Begegnungsstätte in Zell. Aufgrund mangelnder Mitglieder seitens der AWO, war es auf Dauer nicht mehr möglich, die erforderlichen Arbeitsbeteiligungen für die Begegnungsstätte zu leisten, heißt es in einer Mitteilung. Daher musste schweren Herzens der Entschluss gefasst werden, den Gesellschaftervertrag aufzulösen, so dass der Bürgerverein der alleinige Betreiber der Begegnungsstätte, das Café am Hans-Fräulin-Platz, ist.