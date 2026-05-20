Begegnungsstätte in Zell: AWO hilft Zeller Vereinen

Der Ortsverein Zell der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieb seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Bürgerverein die Begegnungsstätte in Zell. Aufgrund mangelnder Mitglieder seitens der AWO, war es auf Dauer nicht mehr möglich, die erforderlichen Arbeitsbeteiligungen für die Begegnungsstätte zu leisten, heißt es in einer Mitteilung. Daher musste schweren Herzens der Entschluss gefasst werden, den Gesellschaftervertrag aufzulösen, so dass der Bürgerverein der alleinige Betreiber der Begegnungsstätte, das Café am Hans-Fräulin-Platz, ist.

Ein positiver Aspekt der Entwicklung ist jedoch, dass durch die Auflösung, die damals von der AWO eingebrachten Gelder, nun für Spenden zur Verfügung stehen.

Da die AWO ein Sozialverband ist, waren sich die Vorstandsmitglieder schnell einig, dass die Gelder anderen sozialen und gemeinnützigen Verbänden/Vereinen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Folgende Vereine/Institutionen dürfen sich jeweils über 1000 Euro freuen. Die Zeller Jugendfeuerwehr, welche damit den Jugendraum renovieren und T-Shirts anschaffen möchte, das Jugendrotkreuz Zell, welches ebenfalls T-Shirts anschaffen möchte, die Bergwacht Schwarzwald, welche die Spende für anfallende Ausrüstung einsetzen möchte, die Ortsgruppe Zell der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), welche die Ausrüstung für Schwimmkurse aufstocken und erneuern möchte. Unterstützt werden auch die Freunde des Zeller Freibades, die die Spende zur neuen Bespannung zweier großer Sonnenschirme einsetzen will, die IG Pro Schiene, welche die Spende zur finanziellen Entlastung der Mitglieder bei Ausflügen verwendet. Außerdem unterstützt die Katharinenhöhe in Schönwald, eine Einrichtung unter der Trägerschaft des AWO Bezirksverbandes. Die Katharinenhöhe ist eine Rehabilitationsklinik für Krebs- und Herzkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, sowie deren Familien. Sie ist ein Ort, an dem die Familien neue Kraft schöpfen können. Der Ortsverein Zell unterstützt die Katharinenhöhe außerdem seit vielen Jahren durch regelmäßige Zahlungen.

Die Vorstandsmitglieder freuen sich besonders, dass durch diese finanzielle Möglichkeit die Jugend- und Vereinsarbeit in Zell einen Schritt weiter gebracht werden kann, heißt es in der Mitteilung abschließend.