Begegnung mit Magath: Hechinger VfB-Fan zu Gast bei Sport im Dritten

Klaus – „Schlappi“ – Jetter, VfB-Stuttgart-Fan „mit Haut und Haaren“, hat sein schönstes Weihnachtsgeschenk schon wenige Tage vor dem Heiligen Abend bekommen: Am Sonntag traf er auf den ehemaligen VfB-Trainer Felix Magath – den der Hechinger zu seinen erklärten Lieblingstrainern an der Spitze der Schwabenpfeile zählt – neben Sebastian Hoeneß („der beste Trainer, den der VfB je hatte“), Christoph Daum, Helmut Benthaus und Arie Haan.​

Wie es dazu kam? Über seine Freundschaft zu Volker Knapp, Regionalvertreter der VfB-Fanclubs. Im Spätherbst hatte dieser den Hechinger mit einer Fan-Kutte überrascht: „So eine wollte ich schon immer haben“, sagt Jetter – und: „Ich trage sie mit großem Stolz.“ Das wurde ihm jetzt mehr oder weniger zur Eintrittskarte in die Sendung „Sport im Dritten“.

Gegen Hoffenheim im Stadion

Denn als Mitglied der von Knapp eingerichteten Whatsapp-Gruppe der „Kuttenträger“ erreichte Klaus Jetter die Anfrage, wer gerne mal Gast in der SWR-Sportsendung sein wolle. Natürlich hat sich der Hechinger gemeldet! Dass zur jüngsten Sendung mit Felix Magath prompt ein Interviewpartner „am Start“ war, den Klaus Jetter sehr schätzt, war „einfach Glück“. Gefreut hat sich der Hechinger auch, dass die Moderation am Sonntag bei Michael Antwerpes lag – „den halte ich für einen der Besten seiner Branche“.

Beim 0:0 gegen die TSG Hoffenheim im Stadion, am Tag darauf bei „Sport im Dritten“ im SWR-Studio – zweimal Stuttgart hin und zurück an einem Wochenende! Für Klaus Jetter (bis auf die Punkteteilung gegen die Sinsheimer) ein wahr gewordener Traum.

Des Lobes voll für den VfB Stuttgart ist immer auch Felix Magath. Bis heute. Dabei liegt dessen „Amtszeit“ in der Landeshauptstadt lange zurück. In der Zeit zwischen Februar 2001 und Mai 2004 sicherte er mit den Schwaben den Klassenerhalt und führte sie 2003 zur Vizemeisterschaft. In diesen Jahren formte „Quälix“ – ein Beiname, mit dem der inzwischen 72-Jährige überhaupt kein Problem hat – die „jungen Wilden“ Alexander Hleb, Andreas Hinkel und Kevin Kuranyi. Groß wurde unter ihm außerdem der Brasilianer Cacau.

In drei Wettbewerben „unterwegs“ sind Undav, Stiller, Leweling, Führich und Co. bereits

Mit Blick auf die aktuelle Mannschaft des VfB Stuttgart macht Felix Magath („Spieler besser machen“, so seine stete Philosophie) keinen Hehl daraus, dass er sie für Champions-League-tauglich hält! In drei Wettbewerben „unterwegs“ sind Undav, Stiller, Leweling, Führich und Co. bereits: Bundesliga, Europa League und DFB-Pokal. Felix Magath, freut sich „Schlappi“ Jetter, habe er im SWR-Funkhaus als überaus intelligenten, freundlichen und eloquenten Gesprächspartner erlebt – „ein sehr interessanter Mann mit Witz und Charme“.

Ein Erlebnis sei‘s gewesen, resümiert der Hechinger (der natürlich Vereinsmitglied, Dauerkartenbesitzer und dazu Vorsitzender des VfB-Fanclubs Hechingen-Hohenzollern ist). Überhaupt auch als Zuschauer live im SWR-Funkhaus dabei zu sein. Setzt man sich da einfach so irgendwo hin? Nein! Für Klaus Jetter und seine Fan-Kollegen galt: „Alle Kutten an den Tresen.“ Und: „Alle Weihnachtspullover nach vorne.“ Heißt: „Wir saßen in der ersten Reihe.“

Auch durften sie ein Spalier bilden, als Felix Magath im Studio begrüßt wurde. Von selbst versteht sich, dass es fürs Publikum auch eine „Beifall-Einweisung“ gab. Interessant, das alles!