Begegnung mit Magath: Hechinger VfB-Fan zu Gast bei Sport im Dritten

Der VfB-Fan Klaus Jetter lernte bei „Sport im Dritten“ mit Felix Magath einen seiner Lieblingstrainer persönlich kennen: „Ein sehr interessanter Mann mit Witz und Charme.“
Klaus – „Schlappi“ – Jetter, VfB-Stuttgart-Fan „mit Haut und Haaren“, hat sein schönstes Weihnachtsgeschenk schon wenige Tage vor dem Heiligen Abend bekommen: Am Sonntag traf er auf den ehemaligen VfB-Trainer Felix Magath – den der Hechinger zu seinen erklärten Lieblingstrainern an der Spitze der Schwabenpfeile zählt – neben Sebastian Hoeneß („der beste Trainer, den der VfB je hatte“), Christoph Daum, Helmut Benthaus und Arie Haan.