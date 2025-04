„Begegnen. Beten. Weiterblühen“: Balinger Kirchen schaffen erneut Begegnung

Die Veranstaltungen der evangelischen und katholischen Gemeinden in Balingen unter dem Motto „Begegnen. Beten. Weiterblühen“ wurden im vergangenen Jahr wiederholt so gut angenommen, dass Dekanatsreferent Achim Wicker vom katholischen Dekanat Balingen und die evangelische Pfarrerin Birgit Wurster auch dieses Jahr ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt haben.

Die Gottesdienste unter freiem Himmel, die bereits in den beiden Jahren zuvor großen Zuspruch erhielten, werden auch im Jahr 2025 wieder gefeiert. Den Auftakt für die gesamte Aktion „Begegnen. Beten. Weiterblühen“ macht der ökumenische Gottesdienst am Sonntag, 4. Mai, auf der Bühne des Plaza-Geländes, das Motto: „connected – miteinander verbunden!“. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt auf uns zugekommen ist und angeboten hat, diese Veranstaltung mit den anschließenden Feierlichkeiten zu 50 Jahre Balingen auf dem Gelände zu verbinden“, sagte Wicker.

Viele Nachfragen aus der Bevölkerung

Das und die vielen Nachfragen aus der Bevölkerung zeigten, dass man hier etwas Gutes auf die Beine gestellt habe, so Wicker. Pfarrerin Wurster ergänzt: „Und es ist ein Zeichen der guten ökumenischen Zusammenarbeit hier in Balingen.“ Weitere Open-Air-Gottesdienste sind geplant am 29. Mai, am 6. Juli und am 7. September – diese drei Veranstaltungen finden auf der Bühne am Jugendhaus statt.

Musikalische Abendgebete wird es nicht mehr so viele geben wie im vergangenen Jahr. Dieses Jahr wird es einmal veranstaltet, am Freitag, 16. Mai, ab 18 Uhr im Zwingergarten. Hier können die Besucher 30 Minuten zur Ruhe kommen und schöne Klänge und Texte genießen, versprechen die Veranstalter.

Balinger Schöpfungspfad wird Mitte Mai eröffnet

An sechs Montagen wird es ebenfalls musikalisch im Zwingergarten. Verschiedene Musik- und Chorgruppen laden dann zu einer halben Stunde ein, in der bekannte, neue geistliche Lieder gesungen werden, aber auch altbekannte Lobpreis- und Friedenslieder. Das offene Singen findet statt am 23. Juni, 30. Juni, 7. Juli, 14. Juli, 21. Juli und 28. Juli.

Besonders freuen sich Wicker und Wurster darüber, den Balinger Schöpfungspfad auf dem Heuberg in die Aktion einbinden zu können. Dieser wird am Sonntag, 18. Mai, um 14 Uhr eröffnet. Ein sogenannter Action Bound soll Kindern die Möglichkeit geben, den Pfad spielerisch entdecken zu können.