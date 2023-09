1 Sowohl das Calwer als auch das Nagolder Krankenhaus (Bild) sieht die Bürgerinitiative als bedroht an. Foto: Thomas Fritsch/Thomas Fritsch

In einer Stellungnahme befasst sich die Bürgerinitiative (BI) Gesundheitsversorgung Kreis Calw mit dem Gutachten, das der neuen Medizinkonzeption 2030 zugrunde liegt – und lässt daran kein gutes Haar. In einem offenen Brief zeichnet die BI zudem das düstere Bild eines Landkreises ohne Krankenhaus.











Der Kampf um den richtigen Weg in Sachen Zukunft der Krankenhäuser wird immer intensiver. Während die Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung Kreis Calw (BI) eine Stellungnahme zum neuesten Medizin-Gutachten veröffentlicht und einen offenen Brief an die Entscheider schickt, kommt parallel dazu ein offener Brief vonseiten des Klinikverbunds sowie der Landräte bei der BI an. Und die Aussagen sind jeweils deutlich.