Mehr als die Hälfte der Deutschen empfindet den Umgangston im Alltag rauer als früher. Besonders im Straßenverkehr wird Unhöflichkeit häufig erlebt, zeigt eine aktuelle Umfrage.
Berlin - Die Deutschen empfinden den Umgangston im Alltag als zunehmend unfreundlich – doch die eigene Höflichkeit stellen die wenigsten infrage. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag der Sprachlernplattform Babbel gaben 59 Prozent der Befragten an, den Umgangston als rauer zu empfinden als noch vor fünf Jahren. Gleichzeitig halten sich 85 Prozent selbst für höflich. Befragt wurden im März 2026 insgesamt 1.012 in Deutschland lebende Personen.