Beeriwieber Todtnauberg: Es dürfen nicht nur „Wieber“ mitmachen

Die „Beeriwieber“ feiern ihren 50. Geburtstag. Sie gehören seit 1975 zur Todtnauer Fasnet. Sie sind eine der drei weiblichen Figuren der Narrenzunft.

Die Beeriwieber verkörpern die Frauen und Kinder, die früher in den umliegenden Wäldern Heidelbeeren sammelten, um damit den Lebensunterhalt der Familie aufzubessern. Mit ihrer farbenfrohen Tracht, dem Korb auf dem Rücken und der typischen Raffe in der Hand erinnern sie an eine alte, bodenständige Tradition des Schwarzwaldes – und bringen dieses Stück Geschichte bis heute lebendig in die Fasnet ein. Dass hier nicht nur „Wieber“ dabei sein dürfen, zeigt ein Blick auf die Gründungsmitglieder von 1975. Hier sind neben zehn Frauen auch neun Männer gelistet. Und in den ersten Jahren der jungen Clique waren mit Alfred Boch und Hugo Stückler ebenfalls männliche Beeriwieber als erste Vorsitzende mit von der Partie. Und auch heute noch gibt es zwei aktive männliche Mitglieder neben den zehn „Wiebern“.

Chiara Schmidt ist die Vorsitzende der Beeriwieber.Die Beeriwieber mit ihrer fröhlichen Maske Foto: Ulrike Jäger Einige Jungs seien zum Todtnauberger Wagenbau-Zinken „Rucksackberger“ abgewandert, sagt Chiara Schmidt, die seit knapp acht Jahren erste Vorsitzende der Beeriwieber ist. Zuvor hatte sie knapp acht Jahre die Rolle der zweiten Vorsitzenden neben Nadja Wissler inne.

Sammeln von Heidelbeeren

Das Häs der Beeriwieber ist farbenfroh und besteht aus einem blauen Kleid mit bunten Stoffflicken und einer rotkarierten Schürze sowie dem karierten Kopftuch. Sie tragen eine sympathisch dreinblickende, lachende Holzmarke mit blauen Lippen und Zähnen, eine lange Spitzenunterhose und gestrickte Wollstrümpfe gehören ebenso zum Häs wie der mit Beeren gefüllte Korb auf dem Rücken und einer überdimensionalen Raffe in der Hand. Die Figur soll das Sammeln von Heidelbeeren als alte Tradition in den Todtnauer Wäldern symbolisieren, als Frauen und auch Kinder mit „Chrätte“ (Weidenkorb) und „Striegel“ (Raffe zum Beerensammeln) in die Wälder loszogen. Nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für einen Nebenverdienst. Die blauen Lippen und Zähne der Holzmaske sollen an das Naschen der Blaubeeren während des Sammelns erinnern.

Kinderfasnacht

Als fester Bestandteil der Todtnauer Narrenzunft und der Fastnacht nehmen die Beeriwieber an verschiedenen Umzügen teil und organisieren die Kinderfasnet und den Kinder-Hemdglunkiumzug in Todtnauberg.

Umzüge

Im nächsten Jahr mit relativ kurzer Fastnacht sind die Beeriwieber an vier Umzügen dabei. Außerdem nehmen sie zusammen mit der ganzen Todtnauer Narrenzunft am großen Jubiläumsumzug der Teufelsknechte in Maulburg am 1. Februar teil, wie die Vorsitzende Chiara Schmidt ankündigt.

Doch zunächst wird im Todtnauberger Pfarrsaal am Samstag, 29. November, das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen in kleinem Rahmen mit geladenen Gästen gefeiert. Hier steht der „alte“ Beeriwieber-Tanz ebenso auf dem Programm wie ein aktuelles Video und Musik von der Band „Zitlos“. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich, es stehen noch wenige Plätze zur Verfügung.