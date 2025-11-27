Beeriwieber Todtnauberg: Es dürfen nicht nur „Wieber“ mitmachen

Die „Beeriwieber“ feiern ihren 50. Geburtstag. Sie gehören seit 1975 zur Todtnauer Fasnet. Sie sind eine der drei weiblichen Figuren der Narrenzunft.
Die Beeriwieber verkörpern die Frauen und Kinder, die früher in den umliegenden Wäldern Heidelbeeren sammelten, um damit den Lebensunterhalt der Familie aufzubessern. Mit ihrer farbenfrohen Tracht, dem Korb auf dem Rücken und der typischen Raffe in der Hand erinnern sie an eine alte, bodenständige Tradition des Schwarzwaldes – und bringen dieses Stück Geschichte bis heute lebendig in die Fasnet ein. Dass hier nicht nur „Wieber“ dabei sein dürfen, zeigt ein Blick auf die Gründungsmitglieder von 1975. Hier sind neben zehn Frauen auch neun Männer gelistet. Und in den ersten Jahren der jungen Clique waren mit Alfred Boch und Hugo Stückler ebenfalls männliche Beeriwieber als erste Vorsitzende mit von der Partie. Und auch heute noch gibt es zwei aktive männliche Mitglieder neben den zehn „Wiebern“.