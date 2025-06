Beerdigungen in Wolfach: Auch das Sterben wird jetzt teurer

1 Erstmals seit 2018 hat der Wolfacher Gemeinderat Anpassungen der Bestattungsgebühren beschlossen. Foto: Lupfer In Kooperation mit der Allevo Kommunalberatung wurden die aktuellen Maßnahmen vorbereitet.







Beerdigungen werden in Wolfach ab dem 1. Juli teurer: Zu diesem Stichtag treten die in seiner jüngsten Sitzung vom Gemeinderat beschlossenen, neuen Gebührensätze in kraft. Das Ergebnis der komplizierten, von der Allevo Kommunalberatung erstellten Kalkulation, soll die in den vergangenen Jahren gestiegenen Kosten realistischer abbilden. Allerdings verzichten Rat und Verwaltung auf eine komplette Weitergabe der Kosten über die Gebühren.