Beerdigung in Schramberg: Letzte Ehre für Karl-Friedrich Teufel

Viele Feuerwehrkameraden und Weggefährten kamen zur Trauerfeier auf den Friedhof. Foto: Dold Große Anteilnahme herrschte am Freitag bei der Beerdigung von Karl-Friedrich Teufel.







Viele Weggefährten erwiesen ihm die letzte Ehre auf dem Friedhof. Dekan Rüdiger Kocholl zelebrierte den Trauergottesdienst. Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr würdigte den „waschechten Schramberger“ Karl-Friedrich Teufel und erinnerte an sein ehrenamtliches Engagement – sei es bei der Feuerwehr, im Kirchengemeinderat, der Narrenzunft oder im Gemeinderat. Auch Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle erinnerte für die vielen anwesenden Feuerwehrkameraden an die Verdienste Teufels.