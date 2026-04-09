Beeindruckender Festakt: 25 Jahre Volldampf – So feiert die Musikschule Wildberg ihr Jubiläum

Von Klassik bis Filmmusik, von Nachwuchs bis Orchester: Der Festakt zum Jubiläum der städtischen Musikschule Wildberg zeigt eindrucksvoll, wie Musik verbinden kann.
Mal ruhig und konzentriert, dann wieder lebendig und voller Bewegung: Beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Städtischen Musikschule Wildberg zeigte sich die musikalische Arbeit in all ihren Facetten. Vor einem bunt gemischten Publikum aus Kindern, Eltern und Ehrengästen wurde der Abend in der Schönbronner Halle zu einer Reise durch Klangwelten und Generationen.