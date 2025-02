1 Großer Andrang bei der Vesperkirche: So viele Menschen wie nie zuvor nutzten diesmal das Angebot. Foto: Monika Schwarz

So viele Besucher wie noch nie besuchten in diesem Jahr die Vesperkirche. Erstmals fand diese über acht Tage im Ringhof statt.









Im elften Jahr ihres Bestehens verzeichnete die Vesperkirche in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord. Bis zu 300 Essen pro Tag – am letzten Tag sogar noch mehr – wurden herausgegeben. So viele Menschen wie nie zuvor nutzten die Möglichkeit, unter dem Motto „miteinander essen – reden – leben“ gemeinsame Zeit bei einem warmen Essen in Gemeinschaft zu verbringen.