Bedürftige Familien in Rottenburg: Kinder reichen mehr als 300 Weihnachtswünsche ein

Bedürftige Familien in Rottenburg

1 Die Aktion Wunschbaum in Rottenburg soll Kindern Geschenke zu Weihnachten ermöglichen. (Symbolfoto) Foto: seanlockephotography - stock.adobe.com

Auch in diesem Jahr können Kinderaugen zum Strahlen gebracht werden, etwa wenn über die Aktion Rottenburger Wunschbaum für Kinder wieder Wünsche erfüllt werden. Viele Wünsche sind bislang unerfüllt.









Vor mehr als zehn Jahren startete die Wunschbaum-Aktion noch mit Wunschzetteln am Christbaum im Rathaus-Foyer. Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht es, Wünsche von zu Hause aus über die Internetplattform online auswählen zu können. Damit die Aktion der Stadtverwaltung weiterhin so viel Begeisterung hervorrufen kann, freut sich das Wunschbaum-Team im Rathaus über viele Wunscherfüller. Denn gerade Kinder, deren Familien sich weniger leisten können, sollen in dieser besonderen und besinnlichen Jahreszeit einen Grund zur Freude haben.