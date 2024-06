1 Die Bedrohungslage in Unterkirnach hatte viele Spezialkräfte beschäftigt. Foto: Marc Eich

Die juristische Aufarbeitung der spektakulären Bedrohungslage in Unterkirnach ist nun in Sichtweite. Das zuständige Amtsgericht in Villingen-Schwenningen hat den Prozess gegen den 62-Jährigen terminiert.









Link kopiert



Es sind außergewöhnliche Anklagepunkte, die in diesem Sommer beim Amtsgericht in Villingen-Schwenningen verhandelt werden. Denn es steht der Prozess gegen den 62-jährigen Unterkirnacher an, der für die Eskalation einer Zwangsräumung gesorgt hatte.