1 In Schutzausrüstung war die Polizei am Dienstagabend in Truchtelfingen im Einsatz. Foto: Nölke

Nach einem Großeinsatz am Dienstagabend in Truchtelfingen hat die Polizei am Mittwoch weitere Details bekannt gegeben. Ein Mann hatte sich mit einer Schusswaffe in seiner Wohnung verschanzt.









Ein psychisch auffälliger und erheblich alkoholisierter Mann musste am Dienstagabend in Truchtelfingen von der Polizei vorübergehend festgenommen und in eine Fachklinik gebracht werden. Dies gab das Polizeipräsidium Reutlingen am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.