Bedrohte Tierart: Aufwendige Aufzucht - 26 Schreiadler-Küken geschlüpft

Nur noch 130 Schreiadler-Paare leben in Deutschland. Von der hierzulande bedrohten Art sind in einem Projekt 26 Küken geschlüpft. Die Aufzucht erfordert sehr viel Mühe - und einen raffinierten Trick.
Berlin - In Deutschland leben nur noch 130 Brutpaare: Nun sind 26 Schreiadler-Küken in einer Aufzuchtstation bei Potsdam geschlüpft. Alle Eier waren aus Nestern gesammelt und künstlich ausgebrütet worden, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mitteilte. Denn Schreiadler (Clanga pomarina) legen den Angaben zufolge in der Regel zwei Eier, ziehen jedoch nur eines der Küken auf. Die erstgeborenen Küken töten ihre jüngeren Geschwister.