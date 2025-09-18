Bedrohte Nutztiere: Angorakaninchen vom Aussterben bedroht

1 Angorakaninchen sind in Deutschland bedroht (Archivbild). Foto: picture alliance / dpa Die Rote Liste einheimischer Nutztierrassen zeigt: In Deutschland sind Schafrassen und Angorakaninchen vom Aussterben bedroht.







Bonn - Nicht nur Frösche oder Vögel finden sich auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Seit auch auf den Bauernhöfen streng betriebswirtschaftlich gedacht wird, stehen auch viele alte einheimische Nutztierrassen vor dem Aus, weil sie einfach nicht mehr in ausreichendem Umfang nachgezüchtet werden. So gelte das Wolle produzierende Angorakaninchen inzwischen als "extrem gefährdet", teilte die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) in Bonn mit. Zur Sicherung der Rasse werde zurzeit daran gearbeitet, erstmals Sperma von Kaninchen in die Deutsche Genbank landwirtschaftlicher Nutztiere einzulagern.