Bednarz kündigt Bewerbung an: Rottenburgs Erster Bürgermeister möchte Landrat werden

Bednarz kündigt Bewerbung an

1 Hendrik Bednarz möchte sich als Landrat bewerben. Foto: Kulturamt Rottenburg am Neckar/Steffen Schlueter

Schon bevor die Stelle des Tübinger Landrats ausgeschrieben ist, kündigt Hendrik Bednarz, Erster Bürgermeister in Rottenburg, seine Bewerbung an. In einem Schreiben führt er erste Ideen für die Zukunft des Landkreises aus.









Bednarz schreibt: „Herr Landrat Walter hat in der Kreistagssitzung vom 11. Dezember 2024 bekanntgegeben, dass er mit Ablauf des 30. Septembers 2025 in den Ruhestand eintreten wird. Daher ist das Amt des Landrats/der Landrätin des Landkreises Tübingen zum 1. Oktober 2025 neu zu besetzen. Die Stelle ist zwar noch nicht ausgeschrieben. Dennoch kann ich Ihnen bereits heute mitteilen, dass ich großes Interesse an diesem Amt habe und mich bewerben werde.“