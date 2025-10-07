Bedeutendster Physiker-Preis: Physik-Nobelpreis geht an drei Quantenforscher

Für ihre Experimente, die Quantenphysik in Aktion demonstrieren, erhalten drei Physiker den Nobelpreis. Ihre Forschung ist bedeutsam für digitale Technologien.
Stockholm - Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr an die Quantenforscher John Clarke (Großbritannien), Michel Devoret (Frankreich) und John Martinis (USA). Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Die Experimente der Preisträger zeigten Quantenphysik in Aktion. Die bedeutendste Auszeichnung für Physiker ist in diesem Jahr mit insgesamt elf Millionen Kronen (rund eine Million Euro) dotiert. Sie geht zu gleichen Teilen an die Forscher.