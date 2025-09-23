Bedarfsplanung in Schenkenzell: Überschuss oder Mangel an Kindergartenplätzen?

Die Gemeinde Schenkenzell verfügt in den beiden kirchlichen Kindergärten über 20 Krippen- und 94 Kindergartenplätze. Je nach Belegung könnte das im laufenden Kindergartenjahr knapp werden.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats lag den Räten die von Hauptamtsleiterin Susanne Augsburger erstellte Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2025/2026 vor. Bürgermeister Bernd Heinzelmann zufolge ist die Gemeinde verpflichtet, diese jährlich dem Landratsamt Rottweil anzuzeigen. Die Angaben der Kommunen bildeten eine wesentliche Grundlage für die überörtliche Bedarfsplanung.

In den Kindergärten St. Luitgard und St. Ulrich würden in fünf verschiedenen Betriebsformen insgesamt 114 Betreuungsplätze bereitgestellt. Darin enthalten seien 20 Krippenplätze. Dabei müsse berücksichtigt werden, dass ein Kind unter drei Jahre (U3), wenn es nicht in der Krippe untergebracht sei, zwei Ü3- (über drei Jahre) Plätze in altersgemischten Gruppen in Anspruch nehme, erläuterte der Bürgermeister.

Nach den aktuellen Geburtenzahlen müsse ausgehend von vier Jahrgängen zum Ende des gerade begonnenen Kindergartenjahres im Ü3-Bereich damit gerechnet werden, dass im schlechtesten Fall 30 Plätze fehlen und im günstigsten Szenario es noch zwei freie Betreuungsplätze gebe. Im Kindergartenjahr 2026/2027 werde es mit 21 fehlenden und elf unbelegten Plätzen entspannter, und wiederum ein Jahr später könnten neben 15 zu wenigen Plätzen aber auch 17 frei sein, erklärte Heinzelmann die Statistik.

Überschuss oder Mangel

Im U3-Bereich gibt es in der Gemeinde aktuell 32 Kinder. Sollten alle Eltern sich entschließen, ihr Kind für einen Betreuungsplatz anzumelden – was praktisch nie der Fall sei – und keine Plätze mehr in altersgemischten Gruppen frei sein, würde ein Dutzend Krippenplätze fehlen. Es können auch bis zu vier Plätze noch frei sein.

Zahl der Geflüchteten rückläufig

In den erhobenen Daten seien 13 Flüchtlingskinder zwischen einem Jahr und sechs Jahren enthalten. Zum Stichtag am 31. August 2024 seien es noch 18 Kinder gewesen. Der Rückgang der Zahl der Geflüchteten allgemein und die geringere Belegung im ehemaligen Hotel Sonne mache sich nun bemerkbar. Die Gemeinde betreue in den beiden Einrichtungen auch auswärtige Kinder, berichtete der Bürgermeister.

Die Räte nahmen die Bedarfsplanung zur Kenntnis.