Bedarfsplanung in Schenkenzell: Überschuss oder Mangel an Kindergartenplätzen?

Die Gemeinde Schenkenzell verfügt in den beiden kirchlichen Kindergärten über 20 Krippen- und 94 Kindergartenplätze. Je nach Belegung könnte das im laufenden Kindergartenjahr knapp werden.
In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats lag den Räten die von Hauptamtsleiterin Susanne Augsburger erstellte Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2025/2026 vor. Bürgermeister Bernd Heinzelmann zufolge ist die Gemeinde verpflichtet, diese jährlich dem Landratsamt Rottweil anzuzeigen. Die Angaben der Kommunen bildeten eine wesentliche Grundlage für die überörtliche Bedarfsplanung.