Bedarfsplanung in Müllheim: Personalkosten haben sich verdreifacht

Die Bedarfsplanung für die Müllheimer Kindertagesstätten für den Zeitraum 2025 bis 2027 hat den Gemeinderat passiert.
Notwendig ist diese Bedarfsplanung aus verschiedenen Gründen. Ein Aspekt: Der Infrastrukturausgleich durch das Land, betonte Bürgermeister Martin Löffler. Angesichts verschiedener Projekte, bei denen neuer Wohnraum gewonnen wird, wie beim künftigen Quartier auf dem heutigen Henssler-Areal geht es laut Löffler um einen Betrag von rund 500 000 Euro, die das Land an die Stadt geben wird.