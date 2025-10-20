Bedarfsplanung in Müllheim: Personalkosten haben sich verdreifacht

Notwendig ist diese Bedarfsplanung aus verschiedenen Gründen. Ein Aspekt: Der Infrastrukturausgleich durch das Land, betonte Bürgermeister Martin Löffler. Angesichts verschiedener Projekte, bei denen neuer Wohnraum gewonnen wird, wie beim künftigen Quartier auf dem heutigen Henssler-Areal geht es laut Löffler um einen Betrag von rund 500 000 Euro, die das Land an die Stadt geben wird.

Kernpunkte der Bedarfsplanung sind allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen, die vom Sozialgesetzbuch VIII und vom Kita-Gesetz vorgegeben werden. Dabei geht es um den Rechtsanspruch zur Betreuung von Kleinkindern und Kindergartenkindern. Die Bedarfsplanung, so heißt es in der Beratungsvorlage des Gemeinderates, ist deshalb das zentrale Steuerungselement der Kommunen und damit eine wesentliche Voraussetzung, um unterschiedlichen örtlichen Verhältnissen und Versorgungsstrukturen gerecht werden zu können.

Inklusion hat Auswirkungen

In der Praxis bedeutet das: Die Bevölkerungsentwicklung, die daraus resultierende Zahl an zu betreuenden Kindern und im Vergleich mit den heutigen Kinderzahlen sind in der Auswertung zu berücksichtigen. Berücksichtigen muss die Verwaltung auch die Auswirkungen der Inklusion und der Integration, die wegen des intensiveren Betreuungsaufwandes die Zahl der Betreuungsplätze in den Einrichtungen reduzieren.

In das Thema spielt auch der künftige Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf eine Ganztagesbetreuung hinein. Der zuständige Dezernent Michael Kaszubski dazu: „Das macht in Zeiten des Fachpersonalmangels die Verpflichtung von Betreuungsfachpersonal nicht einfacher.“

Fachkräfte binden

Die Stadt unternehme große Anstrengungen, um Fachkräfte zu binden und neue Kräfte zu gewinnen. Das habe auch dazu geführt, dass sich die Personalkosten mittlerweile verdreifacht hätten.

Nachholbedarf bei U3-Plätzen

Michael Kaszubski beschrieb einen Nachholbedarf bei der Platzanzahl im Bereich der Kleinkindbetreuung (U3), während im Kindergartenbereich derzeit ein kleines Plus an vorhandenen Plätzen vorhanden sei, das allerdings durch die Betreuung von Kindern mit einem Handicap wieder schrumpfen könne.

Neue Kapazitäten in Sicht

Der Dezernent verwies auf künftige Kapazitäten, sobald die Kita Kirchgasse mit einem neuen Träger wieder in Betrieb gehen kann als auch der bereits ins Gespräch gebrachte Naturkindergarten und die neue Kita Sandgrube und längerfristig die Kita im Bereich Gebiet „Klemmbachareal“ zur Verfügung stehen werden, Aktuell gibt es rund 20 Betreuungseinrichtungen in verschiedenen Trägerschaften mit knapp 1000 Betreuungsplätze, hieß es weiter.

Hoher Kostenaufwand für Neueinrichtung

Die Neueinrichtung einer Kindertagesstätte ist mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, berichtete Kaszubski weiter. Pro Kita-Gruppe fallen neue Personalkosten in Höhe von rund 150 000 Euro an, für den Bau einer Gruppe werden heute Kosten in Höhe von etwa einer Million Euro kalkuliert, so der Dezernent weiter. „Schon aus diesem Grund versuchen wir, mit den Prognosezahlen so nahe wie möglich an den tatsächlichen Bedarf zu kommen“, so Kaszubski weiter. Zur Kompensation von Überkapazitäten beim Bedarf dient auch die von der Stadt subventionierte Tagespflege als flexibles Betreuungsangebot. „Deshalb brauchen wir, Stand heute, keine größeren Kapazitäten bei den Kitas“, versicherte Michael Kaszubski dem Gemeinderat. Um der Betreuung besonders in den kleinen Ortsteilen gerecht zu werden, werden dort gemischte Gruppen mit Kleinkindern und Kindergartenkinder angeboten.

Der Gemeinderat stimmte der Bedarfsplanung 2025 bis 2027 einstimmig zu.