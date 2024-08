Bedarfsplan: Mahlberg hat alle Kita-Kinder untergebracht

1 Erst im August wurde die Mahlberger Kita-Schlosshüpfer eingeweiht, was für 25 neue Betreuungsplätze sorgte. Foto: Decoux

Jedem Kindergartenkind kann Mahlberg einen Betreuungsplatz anbieten. Das kostete die Stadt jedoch 2,7 Millionen Euro jährlich. Zu diesem Ergebnis kommt der Bedarfsplan, den der Rat zur Kenntnis nahm.









In den vergangenen zwölf Monaten hat die Stadt für 60 neue Kindergartenplätze gesorgt, die in der Trägerschaft vom Verein Vielfalt für Kinder sind. Gemeinsam mit den beiden Einrichtungen der katholischen Kirche, Kindergarten St. Anna in Mahlberg und Kindergarten St. Josef in Orschweier, kann die Stadt in Summe damit 285 Betreuungsplätze anbieten, davon 55 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 230 Plätze für Kinder über drei Jahren. Für einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren könne die Stadt damit den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllen, konstatierte Bürgermeister Dietmar Benz vor dem Gemeinderat.