Bedarfsplan Gemeinderat vorgestellt: Lange Liste für die Feuerwehr Wolfach

Der Wolfacher Rat hat den Feuerwehrbedarfsplan diskutiert. Unter anderem sollen Teile des Fuhrparks und die persönliche Schutzausrüstung erneuert werden.
„Es ist in erster Linie ein Handlungsleitfaden, ein Kompass“, kommentierte Bürgermeister Thomas Geppert am Montag die Vorstellung des neuen Feuerwehrbedarfsplans im Gemeinderat. Die tiefgreifende Bestandsaufnahme zeigt, was gut läuft, und wo in den drei Abteilungen Handlungsbedarf besteht. Der reicht von Pflichtaufgaben bis hin zur Kür: einem Pro und Contra zum Kauf einer eigenen Drehleiter für die Wolfacher Wehr. Bei der allerdings war selbst Kreisbrandmeister Bernhard Frei zwiegespalten. Anders als noch 2018, als eine Agentur involviert war, erstellte die Feuerwehr den neuen Bedarfsplan auf eigenen Wunsch selbst. Das Ergebnis stellte Kommandant Christoph Mayer am Montag mit seinen Stellvertretern Christian Keller und Axel Schmidtke vor.