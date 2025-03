Bedarf ist nicht so hoch wie gedacht: Kindertagespflege in Gutach kommt doch nicht

Hauptversammlung der Feuerwehr Hornberg Ein Vorbild wird zum Ehrenmitglied

Eberhard Brüstle stand bei der Hauptversammlung der Hornberger Gesamtwehr am Freitag im Blickpunkt des Geschehens. Nach langen engagierten Jahren für die Floriansjünger wurde er nun in allen Ehren in die Altersabteilung verabschiedet.