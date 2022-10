In Schönenbach sollen bald Baumbestattungen möglich sein

Bedarf an Urnengräbern

Der Trend ist eindeutig: Statt Erdbestattungen finden immer häufiger Urnenbestattungen statt. Auch in Schönenbach zeichnet sich das ab. Hier reagiert man nun mit einigen Neuheiten auf die Veränderungen.















Furtwangen-Schönenbach - In der Bestattungskultur hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert: Immer mehr Menschen wollen nach ihrem Tod verbrannt werden – deshalb wird der Bedarf an Urnengräbern größer. Der Schönenbacher Friedhof soll deshalb schon bald durch eine Urnenwand bereichert werden.