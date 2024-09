Bedarf an 24.000 Pflegefachkräften bis 2040 im Südwesten: An der neuen Pflegeausbildung scheiden sich die Geister

1 Mit einem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe in Deutschland sollte der Fachkräftemangel bekämpft werden. (Symbolbild) Foto: /Sylvio Dittrich

Von allem ein bisschen - so beschreiben Kritiker die neue Pflegeausbildung. Insbesondere der Wegfall einer vertieften Kompetenz für die Pflege kranker Kinder macht den Kliniken Sorgen.









Link kopiert



Der große Wurf für eine attraktive Pflegeausbildung ist aus Sicht vieler Kritiker nicht gelungen. Mit einem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe in Deutschland sollte der Fachkräftemangel bekämpft werden: Dafür wurden 2020 die Ausbildungsgänge Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege in einer generalistischen Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau zusammengeführt. Im letzten Drittel der dreijährigen Ausbildung können die Absolventen einen Schwerpunkt in Kinderkrankenpflege oder Altenpflege setzen. Im Südwesten gibt es an der Reform einige Kritik.