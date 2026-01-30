„Bed & Breakfast Schäfer“: Melanie Kanalic möchte den „Ort mit Seele“ in Enzklösterle kaufen

Investition in die Zukunft : Das einstige traditionsreiche Hotel Schwarzwaldschäfer wird zu „Bed & Breakfast Schäfer“. Bis spätestens zum 1. April soll das Projekt vollendet sein.
Als Melanie Kanalic das traditionsreiche Hotel Schwarzwaldschäfer in Enzklösterle zum ersten Mal betrat, war für sie sofort klar, dass dies kein gewöhnlicher Besichtigungstermin werden würde. „Es hat keine zwei Sekunden gedauert. Ich stand in dieser Eingangshalle mit der großen Treppe und wusste: Das ist meins. Ich habe mich verliebt“, erinnert sich die 45-jährige Unternehmerin. Dabei stand das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits seit sechs Jahren leer und hatte unter einem massiven Wasserschaden gelitten. Kniehoch stand einst das Wasser im Keller, wertvolle Tanzböden waren zerstört, Technik und Leitungen marode, die Heizung seit Jahren außer Betrieb. Für viele wäre das Objekt ein Fass ohne Boden gewesen, nicht so für für Kanalic, es wurde für sie zu einer Herzensaufgabe.