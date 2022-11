Promi-Duell findet am Dienstag am Landgericht Offenburg statt

1 Der Prozess Boris Becker gegen Oliver Pocher, der bereits zwei Mal verschoben wurde, soll nun tatsächlich am Dienstag am Landgericht Offenburg starten. Foto: Hunt/Gregorowius

Nach zwei geplatzten Anläufen ist es so weit: Der Gerichtstermin in der Sache Boris Becker gegen Oliver Pocher findet am Dienstagmittag in Offenburg statt.















Offenburg - Verhandelt wird ab 12 Uhr am Offenburger Landgericht. "Auf dem Plan steht eine Einführung in den Sach- und Streitstand, die – da der Fall rechtlich anspruchsvoll ist – voraussichtlich eine knappe Stunde Zeit in Anspruch nehmen wird", teilt eine Sprecherin des Landgerichts auf Anfrage unserer Zeitung mit. Zudem würden die Anträge der beiden Seiten aufgenommen und voraussichtlich ein Verkündungstermin bestimmt.

Becker und Pocher liegen sich seit Jahren in den Haaren

Die beiden Promis liefern sich bereits seit Jahren eine Dauerfehde – immer wieder ist ihr Zwist Thema in den Medien. Stein des Anstoßes im aktuellen Fall ist ein Filmbeitrag, der im November 2020 ausgestrahlt wurde. Im Stile von "Versteckte Kamera" führte der Komiker den ehemaligen Profisportler darin hinters Licht.

Prozessbeginn wurde zuletzt krankheitsbedingt verschoben

Zuletzt war der Prozessbeginn am 26. Juli wegen der Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten aufgehoben worden. Weder Pocher noch Becker, der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, müssen vor Gericht erscheinen.