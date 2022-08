Promi-Duell findet am 15. November in Offenburg statt

1 Der Prozess Boris Becker gegen Oliver Pocher, der bereits zwei Mal verschoben wurde, soll nun im November am Landgericht Offenburg laufen. Foto: Hunt/Gregorowius

Der neue Termin in der Zivilsache Boris Becker gegen Oliver Pocher wegen Unterlassung steht fest: Verhandelt wird am Dienstag, 15. November, ab 12 Uhr, teilt das Landgericht Offenburg mit.















Link kopiert

Offenburg - Der neue Termin in der Zivilsache Boris Becker gegen Oliver Pocher wegen Unterlassung steht fest: Verhandelt wird am Dienstag, 15. November, ab 12 Uhr, teilt das Landgericht Offenburg mit. Zuletzt war der Prozessbeginn am 26. Juli wegen der Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten aufgehoben worden. Weder Pocher noch Becker, der wegen Insolvenzverschleppung in einem britischen Gefängnis einsitzt, müssen vor Gericht erscheinen.

Fehde zwischen den beiden Promis läuft seit Jahren

Die beiden Promis liefern sich bereits seit Jahren eine Dauerfehde – immer wieder ist ihr Zwist Thema in den Medien. Stein des Anstoßes im aktuellen Fall ist ein Filmbeitrag, der im November 2020 ausgestrahlt wurde. Im Stile von "Versteckte Kamera" führte der Komiker den ehemaligen Profisportler darin hinters Licht.