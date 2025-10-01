Beben der Stärke 6,9: Mindestens 69 Tote nach schwerem Erdbeben auf den Philippinen

Auf den Philippinen bebt die Erde – und die Zahl der Toten steigt. Vor Krankenhäusern reihen sich Leichensäcke.
Bei einem schweren Erdbeben sind auf den Philippinen mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Toten könnte aber noch deutlich steigen, sagte Bernardo Rafaelito Alejandro IV vom Zivilschutz des Landes. Die meisten Opfer seien von herabfallenden Trümmern getroffen worden. Mindestens 140 Menschen wurden demnach verletzt. Zur Zahl der Vermissten lagen noch keine Angaben vor. Die Behörden sprachen von einer „Katastrophe“.