Bebauungsplan wird geändert: Sozialstation in Kandern macht weiteren Schritt in Richtung Erweiterung

Um den Anforderungen der Pflegedienstleistungen gerecht zu werden, bedarf es einer Erweiterung des Gebäudes der kirchlichen Sozialstation Südliches Markgräflerland in Kandern.
Da weder ein Anbau noch eine Aufstockung möglich ist, bleibt in diesem Fall nur die Erweiterung. Einstimmig erfolgte die Zustimmung des Gemeinderats zur Änderung des Bebauungsplans Papiermatt II. Der Entwurf wird in Kürze veröffentlich, so dass die Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Einsicht erhalten und die Möglichkeit zur Stellungnahme haben. Die Kosten des Verfahrens trägt die Sozialstation.