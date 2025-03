Bebauungspläne in Nußbach: Naturschutz bremst Bauvorhaben aus

1 Das Grundstück neben einem ehemaligen Hotel an der Ortsdurchfahrt soll aufgewertet werden. Der neue Besitzer des einstigen Hotelgebäudes plant hier ein Saunahaus, einen Schwimmteich und einen Kleintierstall. Foto: Priska Dold

Wiederholte Änderungen von Bebauungsplänen sorgen in Nußbach für Verzögerungen. Hintergrund sind meist Umwelt- und Artenschutzauflagen. Grundstückseigentümer Armin Schwarz hofft auf einen baldigen Abschluss.









Seit Jahren arbeitet Armin Schwarz an Bebauungsplänen in Nußbach Tiefental und am Firstberg. Immer wieder habe er Stolpersteine überwinden müssen, wie Schwarz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Nußbach nun zur wiederholten Änderung des Bebauungsplans erklärte. Hauptgründe waren meist Natur- und Artenschutz.