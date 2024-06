1 Ferienwohnungen sind in Ringsheim weiter erwünscht – allerdings in den Außenbezirken und nicht im Dorfkern. Foto: Ullrich

Der Gemeinde Ringsheim will neue Ferienwohnungen im Ortskern verhindern. Deshalb hat der Rat eine Veränderungssperre erlassen und will nun nach und nach die Bebauungspläne entsprechend anpassen oder aufstellen. Das geschah nun mit dreien.









Der Tourismus sei inzwischen der größte Einkommens- und Gewerbezweig im Dorf, erklärte Bürgermeister Pascal Weber. Aber man will diesen verteilen: In den Außenbezirken soll er erlaubt sein, im Dorf hingegen beschränkt werden. Denn: „Wir wollen auch Dorf bleiben“, machte Weber deutlich. Deshalb hat der Gemeinderat eine Zonensortierung vorgenommen und will nun anlassbezogen und je nach Dringlichkeit die Bebauungspläne dort ändern oder neu aufstellen. Tue man das nicht, habe man spätestens in 30 Jahren „Verhältnisse wie in Rust“, betonte Weber. Betroffen sind von den Änderungen nur neue Ferienwohnungen, alte dürfen bestehen bleiben. Zudem nutzte der Rat die Gelegenheit, um in Sachen Stellplätze und Rechtssicherheit nachzujustieren. Tobias Jägle vom Planungsbüro Mathis und Jägle schilderte die Änderungen.