Rund 200 Wohneinheiten, Hotel und Nahversorgungsmarkt: Die Vorbereitungen für die Bürgerversammlung am 19. Oktober im Bad Herrenalber Kurhaus laufen auf Hochtouren. Die Stadtverwaltung will in Sachen Schweizer Wiese die Bevölkerung bestmöglich mitnehmen. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht Bürgermeister Klaus Hoffmann von einer Riesenchance.