Beatparade ohne Bubatz: Veranstalter ernten Shitstorm nach Cannabis-Verbot bei Festival

1 Joints dürfen auf dem Festivalgelände der Beatparade nicht geraucht werden. Foto: guruXOX - stock.adobe.com

Auf dem Festivalgelände der Beatparade, die am 27. Juli in Empfingen gefeiert wird, darf laut Veranstaltern kein Cannabis konsumiert werden. Das Verbot löst in sozialen Netzwerken eine Debatte über Alkohol und Cannabis aus.









Würde Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sich am 27. Juli bei der Beatparade in Empfingen wohl fühlen? Vermutlich ja, meint ein Leser in einem Kommentar auf der Facebookseite des Schwarzwälder Boten. Denn gefeiert werden soll nach Angaben des veranstaltenden Jugend- und Kulturvereins (JKV) auf dem Festplatz ab 18 Uhr zwar mit Bier und anderen Getränken, aber ohne Cannabis. „Söder würde das gefallen“, schreibt der Nutzer.