1 Wenn die Musiktrucks und tausende Raver bei der Beatparade durch Empfingen ziehen, bebt die Ortsmitte. (Archivbild) Foto: Hopp

Weltweite Bekanntheit erlangte er 2015 mit seinem Song "Home", dieses Jahr wird er gemeinsam mit Tausenden Ravern die 21. Beatparade in Empfingen feiern: DJ Topic.















Empfingen - "Let me come home to you, let me come home to you again" – mit diesen Zeilen aus dem Song "Home" erlangte Tobias Topic, bekannt als Topic, gemeinsam mit Sänger Nico Santos weltweite Berühmtheit und Platinauszeichnungen in Deutschland und Australien. Am Samstag, 30. Juli, werden die Raver bei der 21. Beatparade in Empfingen das Glück haben, gemeinsam mit Topic zu feiern.

Truck-Ticket für 55 Euro

Der Empfinger Jugend- und Kulturverein (JKV), der die Beatparade inklusive Festival organisiert, hat den 30-jährigen deutschen DJ und Produzenten aus Solingen (Nordrhein-Westfalen) nach Coone und Felix Kröcher als dritten Headliner angekündigt.

Tickets für das Festival ab 18 Uhr auf dem Festplatz gibt es aktuell für 15 Euro. Wer bei der kostenlosen Parade durch den Ort auf einem Musiktruck mit DJ mitfahren möchte, bekommt für 55 Euro ein Truck-Ticket.