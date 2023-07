Die 22. Empfinger Beatparade ist startklar. Auf dem Festplatz laufen am Freitag die letzten Aufbauten und Vorbereitungen. Der Jugend- und Kulturverein (JKV) hat für das Festival am Samstagabend ab 18 Uhr alle Tickets verkauft: 7500 Gäste dürfen auf den Festplatz. Mehr geht aus Sicherheitsgründen nicht.

Der JKV hat sich Gedanken gemacht, wie die vielen Besucher möglichst ohne sehr lange Wartezeiten auf das Gelände kommen und beispielsweise an der Bar Getränke bekommen. Mehrere Schleusen am Eingang stehen parallel bereit, um den Einlass möglichst flüssig zu gestalten.

25-Meter-Bar

Die Bar ist in diesem Jahr länger. Sie misst 25 Meter. Zudem stehen die Tische einige Meter von der Theke entfernt, damit die Leute mit ihren Getränken nicht direkt vor der Bar stehen bleiben, sondern sich wieder weg bewegen, sobald sie ihre Getränke haben. 200 bis 250 Ehrenamtliche helfen am Samstag, damit alles funktioniert.

Tische stehen in einigen Metern Entfernung zur Bar, um Gedrängel vor der Theke zu reduzieren. Foto: Begemann

Schon im Mai hatte sich abgezeichnet, dass der Vorverkauf in diesem Jahr noch besser läuft als in der Vergangenheit. Das scheinen sich wohl auch Betrüger zunutze machen zu wollen. Markus Saier vom Beatparade-Team berichtet unserer Redaktion, dass Fake-Tickets im Umlauf seien.

Testkauf beweist Betrug

Zum Test habe das Beatparade-Team eine Karte bei einem Online-Anbieter gekauft. Theoretisch wäre es denkbar, dass jemand ein reguläres Ticket zum Wiederverkauf anbietet. Doch die Karte stellte sich als Betrug heraus. „Wir haben das Ticket bei uns gescannt und es kam eine Fehlermeldung“, sagt Saier. Wenige Minuten später sei die Internetseite gar nicht mehr verfügbar gewesen. Klar ist auch: „Wir können Leute mit solchen Tickets nicht einlassen.“

Party bis 2 Uhr

Die gute Nachricht für alle, die am Samstag gerne feiern wollen: Die Parade durch den Ort, die um 16 Uhr am Ortseingang von Richtung Nordstetten aus beginnt, ist kostenlos. Eine Obergrenze an Besuchern gibt es nicht. Schon ab 14 Uhr stehen die sechs Musiktrucks bereit zum Warm-up. Die Parade endet gegen 18 Uhr am Festplatz, wo anschließend das Festival beginnt. Bis 2 Uhr legen die DJs Maddix, Sub Zero Project, Klaudia Gawlas, Tanina und Keno auf.