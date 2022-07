Beatparade in Empfingen Verletzungen, Alkohol und Hitze: DRK gibt Ravern Tipps

Die Beatparade am Samstag in Empfingen ist in den Startlöchern. Ab Mittwoch bauen die freiwilligen Helfer alles für die Techno-Parade und das Festival auf. Auch das DRK bereitet sich seit Wochen vor und gibt den Ravern Tipps für die rund zwölfstündige Party.