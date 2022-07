1 Mit warmen Temperaturen ist auch bei der Beatparade am Samstag zu rechnen. Das DRK gibt schon jetzt Hitze-Tipps. Foto: Hopp

Die Beatparade am Samstag in Empfingen ist in den Startlöchern. Ab Mittwoch bauen die freiwilligen Helfer alles für die Techno-Parade und das Festival auf. Auch das DRK bereitet sich seit Wochen vor und gibt den Ravern Tipps für die rund zwölfstündige Party.















Empfingen - Für die Helfer des Empfinger Jugend- und Kulturvereins (JKV), der die Beatparade in diesem Jahr zum 21. Mal organisiert, beginnt am Mittwoch die arbeitsintensivste Phase der Vorbereitung: Die Aufbauarbeiten für die Veranstaltung, zu der rund 7000 Besucher erwartet werden, beginnen um 9 Uhr. Wie der JKV unserer Redaktion mitteilt, freue sich der Verein über jede helfende Hand. Nach der Parade muss am Sonntag und Montag wieder alles abgebaut werden.

Intensives Wochenende für Helfer

Ein intensives Wochenende erwarten nicht nur die Helfer des JKV, sondern auch der DRK-Ortsverein Empfingen. 20 Helfer sind nach Angaben des DRK-Kreisverbands Freudenstadt bei der Beatparade im Einsatz. Besonders für den Fall, dass es am Samstag sehr warm sein sollte, sieht das DRK einiges an Arbeit auf sich zukommen. Pressereferentin Alexandra Feinler sagt unserer Redaktion: "Bei der aktuellen Hitze werden wir wahrscheinlich viele Kreislaufprobleme und hitzebedingte Einsätze (Sonnenstich, Sonnenbrände) haben. Wir hoffen, dass größere Verletzungen ausbleiben. In den vergangenen Jahren hatten wir immer wieder Besucher, die sich beim Umzug verletzt haben. Wir versorgten Schürfwunden, Verstauchungen, Brandblasen und auch Frakturen. Da bei der Beatparade ausgiebig gefeiert wird, versorgten wir auch Besucher nach zu starkem Alkohol-Konsum."

Konkrete Tipps für Besucher

Daher gibt das DRK konkrete Tipps an die Besucher, wie sie den Rave, der um 14 Uhr mit dem "Warm-up" beginnt und bis in die Nacht hinein andauert, gut überstehen können: "Wir empfehlen, ausreichend anti-alkoholische Getränke zu trinken, so gut es geht, Schattenplätze aufzusuchen und sich entsprechend zu kleiden. Bei starker Sonneneinstrahlung ist die Mitnahme von Sonnenschutz zu empfehlen. Bei der starken Hitze geben wir zu bedenken, dass alkoholische Getränke eine stärkere Wirkung auf den Kreislauf haben als bei kühleren Temperaturen. Die Wirkung kann schlagartig kommen, daher empfiehlt sich bei so hohen Temperaturen, immer wieder eine Alkohol-Pause einzulegen", sagt Feinler.

Wichtig auch: Trinken, und zwar idealerweise Wasser. "Die tägliche Trinkmenge von rund 1,5 bis 2 Litern sollte mindestens um einen Liter erhöht werden."

Einer der größten Einsätze

Für das DRK ist die Beatparade einer der größten Einsätze des Jahres: Feinler sagt: "Dieses Jahr sind wir als DRK-Ortsverein Empfingen mit der 1250-Jahr-Feier, dem Hitradio-Antenne-1-Feiertag und der Beatparade sowie Diensten beim Moto-Cross und weiteren stark gefragt. Die Beatparade zählt zu den größten Veranstaltungen, bei denen unsere Ehrenamtlichen Dienste leisten. Seit Wochen bereiten wir uns darauf vor. Unsere Ehrenamtlichen bilden sich regelmäßig fort, um für so ein Großevent fundiertes Wissen vorhalten zu können."

So läuft die Beatparade ab

Um 14 Uhr beginnt am Samstag, 30. Juli, am Empfinger Ortseingang aus Richtung Nordstetten das Warm-Up. Mit den sechs Trucks beginnt die Party und die Raver können sich eintanzen. Um 16 Uhr setzen sich die Trucks in Bewegung. Vor ihnen liegt eine rund zwei Kilometer lange Strecke bis zum Festplatz. Gegen 18 Uhr treffen die Trucks auf dem Festplatz ein, wo dann das Open-Air-Festival beginnt. Alle Trucks haben dann noch einmal einen Auftritt, bevor sie zu einer großen "Area of Sound" zusammengeschlossen werden. Die angekündigte Prominenz der internationalen Techno-Szene gestaltet dann den Abend und die Nacht. Die Parade durch den Ort ist kostenlos, Tickets für die Abendveranstaltung gibt es für 15 Euro.

Mit Felix Kröcher, Coone, Topic, Zenemy und Keno stehen bei der Abendveranstaltung Techno-Urgesteine und neue Stars der elektronischen Musikszene auf der Bühne.

Ein Hinweis zum Straßenverkehr

Aufgrund der Beatparade ist die Ortsdurchfahrt Empfingen am Samstag, 30. Juli, von 13.30 bis 18.30 Uhr gesperrt. Zusätzlich herrscht während dieser Zeit entlang der Paraden- und Umleitungsstrecke, also in der Horber, Haigerlocher, Wiesenstetter, und Dettenseer Straße, ab Kreuzung Wiesenstetter Straße bis Ortsausgang Dettensee, Weillindestraße und Öschwiesenweg, ein absolutes Halteverbot.