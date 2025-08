Tanina kommt immer wieder gerne aus Stuttgart nach Empfingen zur Beatparade. Bereits zum dritten Mal hat die 26-Jährige die große Party auf dem Festplatz mit einem Techhouse-Set eröffnet.

Was ihr an der Beatparade so gut gefällt, erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es wie ein kleines Familientreffen. Man wird mit offenen Armen aufgenommen.“ Sie schätze die Herzlichkeit. Die Beatparade sei für sie als Djane „ein Ort, an den man immer wieder gerne geht“. Neben ihrem Auftritt nutze sie das „jährliche Zusammentreffen“, um sich mit anderen Künstlern auszutauschen.

Ihr Auftritt in diesem Jahr hielt für das Publikum jedoch eine Überraschung bereit. Wie schon bei ihren vergangenen Auftritten startete sie zunächst mit einem Techhouse-Set. „Dann habe ich einen Switch zum Melodischen gemacht“, berichtet die Djane.

Ein Genrewechsel mitten im Set, der nicht rein zufällig war. Tanina kündigt an: „Mein Sound wird sich verändern. Bei der Beatparade durften die Besucher schon in den neuen Sound reinhören.“

Zurück zu ihren Wurzeln

Ihre neue Musik werde sich auch von ihren beiden in diesem Jahr veröffentlichten Tracks „Too Hot“ und „It’s a Feeling“ unterscheiden. Ihren neuen melodischen Sound beschreibt sie als „spiritueller, langsamer, mit viel Gefühl und mehr Vocals“. Damit bewegt Tanina sich zurück zu ihren musikalischen Wurzeln. „Mit melodischem Sound hatte ich ursprünglich einmal angefangen“, erzählt sie. In der Musik brauche sie Gefühle.

Tanina unterhält sich mit Fans bei der Beatparade. Foto: Salome Menzler

Im Moment habe sie einen „Booking Stop“, sagt sie. Denn sonst würden alle Veranstalter sie wegen ihres bisherigen Sounds buchen. Tanina sagt: „Ich möchte mich mit einer neuen Brand in eine Nische einnisten.“