Schon im vergangenen Jahr hat die Beatparade in Empfingen einen neuen Besucherrekord verzeichnet. Der Jugend- und Kulturverein (JKV) ruht sich aber nicht auf der Popularität seines Festivals aus. In diesem Jahr soll das Feiern für die Raver noch angenehmer werden.

Die 22. Beatparade in Empfingen am Samstag, 29. Juli, ist schon jetzt ein Hit: „Der Vorverkauf der Karten läuft in diesem Jahr noch besser als in der Vergangenheit“, sagt Markus Saier im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass für die Beatparade schon mehr als ein halbes Jahr im Voraus günstige Karten zu haben sind, hat sich herumgesprochen. Weihnachts, Valentins- und Oster-Specials wurden ausverkauft.

Dieses Jahr ein neuer Besucherrekord?

Ob der Run auf die Tickets dieses Jahr zu einem erneuten Rekord an Besucherzahlen führen wird? Markus Saier sagt: „Einen neuen Rekord erwarten wir nicht, weil bei 7500 Besuchern auf dem Festplatz Schluss ist.“ So viele Besucher waren im vergangenen Jahr bereits gezählt worden. „Es kann sein, dass wir dieses Jahr irgendwann ausverkauft sein werden“, sagt Saier im Anbetracht des gut laufenden Vorverkaufs.

Service für Besucher soll sich verbessern

Steigern möchte sich die Beatparade daher vor allem im Service, der die Besucher beim abendlichen Festival auf dem Festplatz erwartet. Das Team des JKV arbeitet an einem neuen Konzept, das lange Schlangen und damit Wartezeiten reduzieren soll. „Die Besucher sollen schneller auf den Festplatz kommen, schneller an der Bar ihre Getränke erhalten“, sagt Saier. Umsetzbar seien die Ideen sogar ohne einen noch höheren Bedarf an ehrenamtlichen Helfern. Eine Überlegung sei beispielsweise, die Bar zu verlegen, um Menschenansammlungen und damit Wartezeiten vor der Getränkeausgabe zu verringern. Noch laufen die Planungen und das JKV-Team trifft sich regelmäßig für die Vorbereitungen auf das Musikspektakel.

DJs werden demnächst bekannt

In den kommenden Wochen möchte das Beatparade-Team nach und nach die DJs für das Festival veröffentlichen. Die Raver dürfen gespannt sein, welche Größen der elektronischen Musik in diesem Jahr nach Empfingen kommen. In den vergangenen Jahren zählten Westbam, Tomcraft, Dr. Motte, Topic oder ATB zu den großen Namen auf der Beatparade.