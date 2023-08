Die Beatparade in Empfingen war in diesem Jahr ein voller Erfolg: Ausverkaufte Tickets und eine fast optimal abgelaufene Veranstaltung. Die Organisatoren sind zufrieden.

“Die Woche war sehr anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Markus Saier, einer der Hauptorganisatoren, klingt mehr als zufrieden, während er von der Beatparade 2023 erzählt. „Es war alles top und hätte kaum besser laufen können.“

Laut ihm hätte es keine großen Hindernisse gegeben. Alles habe optimal funktioniert. Als Verantwortlicher habe er die ganze Zeit auf dem Gelände Runden gedreht und beim Eingang, der Bühne, den Besuchern und den vielen Partnern nach dem Rechten geschaut. In diesem Jahr gab es einige Änderungen, wie vergrößerte Bars, mehr Toiletten und mehr Eingangsschleusen.

Ausverkauft, aber kaum Wartezeiten für die Besucher

Saier hätte dort während der Stoßzeiten auch Halt gemacht, um sich die Veränderungen beim Einlass anzusehen. „Im Durchschnitt haben die Leute fünf Minuten gewartet, bis sie auf das Gelände konnten. Ich denke, das ist absolut verkraftbar“, meint er im Gespräch. Auch an der Kasse für die Getränkebons habe es nie lange Warteschlangen gegeben – hier habe das Organisationsteam, welches aus 200 ehrenamtlichen Mitarbeitern besteht, ganze Arbeit geleistet. Die Umstellung von Bierwagen zu Bierbar habe ebenfalls hervorragend funktioniert. „Im Vergleich zum letzten Jahr, wo die Leute ewig überall gewartet haben, verlief die diesjährige Beatparade fast reibungslos.“

Der reibungslose Ablauf fing schon beim Vorverkauf an – zwei Wochen vor der Beatparade waren die 7500 Tickets restlos ausverkauft. In den Sozialen Medien gab es allerdings weiterhin noch eine so große Nachfrage, dass Fake-Tickets die Runde machten.

Mittlerweile sind auch Größen der Szene auf der Beatparade dabei

Das Techno-Event ist über die Jahre so bekannt geworden, dass auch große DJ’s auf die Bühne kommen, so wie in diesem Jahr Klaudia Gawlas, Maddix und Sub Zero Project. Ein Gewinn für die Veranstalter, der sicherlich mit für den Ansturm auf die Tickets gesorgt hat. „Die Gawlas meinte, dass sie unser Event richtig cool findet“, freut sich Saier. Auch auf Instagram hat die D-Jane und Musikproduzentin ein Beatparade-Bild mit der Unterschrift „So viel Herz und so viel Mühe. Danke euch“, gepostet – und ganz liebevoll noch ein Herzemoji hinterher gesetzt. Auch die im Raum Stuttgart bekannte DJane Tanina würde sich freuen, wieder bei der Beatparade auflegen zu dürfen.

„Vor allem finde ich es toll, dass wirklich alle Headliner in diesem Jahr richtig abgeliefert haben“, erzählt Markus Saier. Von der Performance sei er begeistert gewesen, ebenso wie die Zuschauer. Bisher sei auch nur Lob und keine Kritik zu ihnen durchgedrungen. Die Neuerungen wollen die Veranstalter im nächsten Jahr beibehalten, viel mehr Veränderungen sind zum jetzigen Stand nicht geplant. Die interne Nachbesprechung der Beatparade finde allerdings auch erst später statt. „Jetzt machen wir erstmal alle Pause“, meint Saier. „Die haben wir uns verdient.“

Die Beatparade verlief größtenteils ohne Probleme

Auch laut Polizei sei die Beatparade größtenteils friedlich verlaufen. Insgesamt habe es zwanzig strafrechtlich relevanten Ereignissen gegeben, darunter Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Auch das DRK habe nicht viel zu tun gehabt, wie Saier berichtet. „Das kann auch am Regenwetter liegen – letztes Jahr gab es aufgrund der Hitze einige Probleme.“ Diese gab es vergangenen Samstag nicht.

Für Markus Saier ist jede Beatparade ein Highlight

Für die fleißigen Mitarbeiter gibt es jedes Jahr nach dem Abbau des Events eine eigene kleine Party: Mit viel Essen, Trinken und ein paar Runden Flunkyball. Das habe sich so eingebürgert. „Dann spielt immer der JKV Empfingen gegen das Beatparade-Gremium.“ Danach sei für’s Erste Schluss mit dem Thema Beatparade – die Planung fange Anfang nächsten Jahres wieder von vorne an.

Saier, der seit 2014 als Organisator dabei ist, muss bei der Frage, in welchem Jahr seine Lieblingsbeatparade war, gar nicht lange nachdenken. „Für mich ist jede Beatparade ein Highlight“, sagt er. Und freut sich schon auf das nächste Jahr.

Info: Beatparade 2024

Die nächste Beatparade

findet am 27.07.2024 statt. Tickets werden ein paar Monate vorher auf der Website erhältlich sein.