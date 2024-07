Beatparade in Empfingen

1 Am Samstag, 27. Juli, startet die Beatparade, der Konsum von Cannabis ist dabei verboten. Foto: Hopp

Auf der Empfinger Beatparade bleibt Cannabis tabu. Markus Saier aus dem Organisationsteam erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, wie es zu dem Verbot kam. Und auch Bürgermeister Truffner sagt, was er von dem Verbot hält.









Am Samstag, 27. Juli, ist es endlich wieder so weit: Die Empfinger Beatparade geht in die nächste Runde und verspricht erneut ein unvergessliches Erlebnis für tausende Raver.