Beatparade in Empfingen: Das ist neu beim Zwölf-Stunden-Rave

In diesem Jahr sind erstmal Be(at)safe-Ansprechpartner auf dem Festivalgelände präsent. Foto: Katrin Blocher Die 24. Beatparade kann kommen: Spätestens am Mittwoch beginnt der Aufbau auf dem Empfinger Festplatz. Das Festival hält in diesem Jahr ein paar Neuerungen bereit.







In Vorfreude auf die Beatparade am Samstag, 26. Juli, sind die ehrenamtlichen Helfer in diesen Tagen bei den letzten Vorbereitungen für das Event, das schon seit Jahren als größte Technoparade mit Festival in Süddeutschland gilt. Veranstalter ist das Beatparade-Team des Jugend- und Kulturvereins (JKV) Empfingen. Markus Saier aus dem Organisationsteam berichtet unserer Redaktion: „Die Vorbereitungen laufen gut.“ Rund 250 ehrenamtliche Helfer sind dieses Jahr für die Beatparade im Einsatz. Wie in den vergangene Jahren gehen die Veranstalter davon aus, dass das Festival nach der Parade am Samstagabend wieder ausverkauft sein wird. 7500 Besucher dürfen ab 18 Uhr auf das Festivalgelände.