Beatparade Cup in Empfingen: SGE, FC Holzhausen und FC 08 Villingen testen um die Wette

Beim „Beatparade Cup“ der Empfinger messen sich die Gastgeber am Samstag mit dem FC Holzhausen und FC 08 Villingen. Wir haben mit Alexander Eberhart und Daniel Seemann gesprochen.
Ein Landes-, ein Verbands-, ein Oberligist und 180 Minuten Fußball – Freunde des runden Leders dürften am Samstag in Empfingen auf ihre Kosten kommen. Beim von der SGE ausgerichteten „Beatparade Cup“ sind außerdem der FC Holzhausen und FC 08 Villingen am Start. Im Rahmen des Cups wird es zudem wieder eine Spendenaktion für eine örtliche Einrichtung geben, teilen die Verantwortlichen mit