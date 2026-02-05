Beatparade Cup in Empfingen: SGE, FC Holzhausen und FC 08 Villingen testen um die Wette

Beim „Beatparade Cup“ der Empfinger messen sich die Gastgeber am Samstag mit dem FC Holzhausen und FC 08 Villingen. Wir haben mit Alexander Eberhart und Daniel Seemann gesprochen.

Ein Landes-, ein Verbands-, ein Oberligist und 180 Minuten Fußball – Freunde des runden Leders dürften am Samstag in Empfingen auf ihre Kosten kommen. Beim von der SGE ausgerichteten „Beatparade Cup“ sind außerdem der FC Holzhausen und FC 08 Villingen am Start. Im Rahmen des Cups wird es zudem wieder eine Spendenaktion für eine örtliche Einrichtung geben, teilen die Verantwortlichen mit

Für die Gastgeber sind es die ersten Testspiele (jeweils 2 x 30 Minuten) in dieser Vorbereitung. Coach Alexander Eberhart freut sich auf den Vergleich mit zwei starken Kontrahenten. „Das Schöne an diesem Cup ist, dass wir für uns immer erstklassige Gegner haben. Das macht als Spieler auch mehr Spaß, mir als Trainer geht es genau so.“

Vorfreude auf den Cup

In der Vergangenheit waren die Empfinger in diesem Rahmen immer wieder auch für Überraschungen gut. So sagt Eberhart zurecht: „Wir haben in den vergangenen Jahren schon gezeigt, dass wir auch solchen Partien unseren Stempel aufdrücken können.“ In den bisherigen Einheiten stand die Grundlagenausdauer im Fokus – immer gepaart mit Spielformen.

Die SGE eröffnet den Fußballtag um 11 Uhr gegen den FC Holzhausen. Es folgen die Begegnungen Holzhausen – Villingen (12.30 Uhr) und Empfingen – Villingen (14 Uhr). Eberhart, der unter anderem auf Denis Bozicevic (Schambeinentzündung), Dennis Rebmann (Schulter) und Timo Theurer (Knie) verzichten muss, weiß: „Von der Charakteristik her werden es natürlich andere Spiele, als wir sie oftmals in der Landesliga erleben, wenn der Gegner sehr tief steht.“ Trotzdem freut er sich auf den Vergleich am Samstag und trifft dort auch seinen ehemaligen Co-Trainer wieder.

Debüt für Djermanovic?

Schließlich coacht Daniel Seemann seit dieser Saison den FC Holzhausen und meint im Vorfeld: „Ich freue mich auf Samstag. Während meiner Empfinger Zeit habe ich den Cup immer mitgestaltet.“ Weniger erfreulich stellt sich weiterhin die Personalsituation dar. Am Montag waren inklusive Neuzugang Jovan Djermanovic 13 fitte Spieler im Training. „Wir haben aktuell schon einen sehr dünnen Kader. Diejenigen, die aber da sind, ziehen sehr gut mit. Ich bin immer optimistisch und es ist auch eine Chance für diese Akteure, sich in den Vordergrund zu spielen.“

Der Kader dürfte in etwa so aussehen wie beim 1:1 in Nagold am vergangenen Samstag. Seemann sagt hier im Nachgang: „Ich habe ja nicht nur das Spiel, sondern die ganze Woche gesehen. Die Jungs wurden schon richtig gequält. Es geht einfach darum in Spielen und Momenten, wo man mal hinten eingeschnürt wird, die Ordnung und Kompaktheit zu wahren.“

Viel los beim FC 08 Villingen

Traditionell turbulent verliefen die vergangenen Tage beim dritten Teilnehmer, dem FC 08 Villingen. Top-Stürmer Marcel Sökler verabschiedete sich kurzfristig zum SSV Reutlingen, dafür wurden mit Nico Hug und Marco Ehmann Spieler mit Profierfahrung verpflichtet. Zudem wurde Matthias Uhing vom Interims- zum Cheftrainer befördert.