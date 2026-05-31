Beatmaen in Sulz: Die Halle 16 wird zur Abbey Road

Beatmaen sorgen mit ihrer Musik der Fab Four für unvergessliche Momente in der Halle 16 in Sulz: rotzig, knackig und voller purer Energie.
Wenn eine Band die Bühne betritt und das Publikum von der ersten Sekunde an komplett in ihren Bann zieht, dann kann es sich nur um die Beatmaen handeln. With a little help from their friends – den treuen Fans – lieferte die Band, die seit dem Frühjahr 2019 die Region unsicher macht, ein absolut grandioses Live-Erlebnis ab. Auch in der Halle 16 haben sie im letzten Jahr schon ein Konzert gespielt.