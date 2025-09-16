Beate Beas Leben mit Spenderniere: Schockdiagnose, Glücksgefühle an Mitternacht und Tischtennis

Tischtennis-Weltmeisterin Beate Bea (TG Schwenningen), seit fast 19 Jahren mit einer Spenderniere, spricht über ihre Erfahrungen, den Sport und ihren Alltag.

In einem gemütlichen Villinger Café treffen wir die 64-jährige Tischtennisspielerin Beate Bea, die seit fast 19 Jahren mit einer Spenderniere lebt. Bei Kaffee und einer Apfelschorle sprachen wir über ihr Leben mit der Niere, den Sport und wie diese Krankheit ihren Werdegang beeinflusst hat. Vor wenigen Wochen wurde die Spielerin der TG Schwenningen Weltmeisterin bei den World Transplant Games. Sie holte zusammen mit Sarah Kornau im Damen-Doppel Gold.

Beate Bea, Sie wirken gelöst und voller Energie. Das war sicher nicht immer so. Wie haben Sie den Moment erlebt, als Sie erfuhren, dass Ihre Niere schwer beschädigt ist?

Eine sehr schwere Erinnerung habe ich aus der Zeit nach der Geburt meiner Tochter. Zuvor hatte ich bereits eine Fehlgeburt, doch damals war ich zuversichtlich, schnell wieder schwanger zu werden. Während der Schwangerschaft litt ich dann unter extremen Wassereinlagerungen, aber Untersuchungen waren nicht möglich. Ein Jahr nach dem Stillen kam die Diagnose: Meine Niere ist beschädigt, ausgelöst durch eine Autoimmunerkrankung. Das war ein Schock – plötzlich liefen die Tränen, weil ich es einfach nicht glauben konnte.

Sie haben ja bereits viele Behandlungen und Krankenhausaufenthalte hinter sich. Wie war es für Sie, als plötzlich die Nachricht kam, dass eine Spenderniere für Sie zur Verfügung steht?

Ich habe die Bauchfell-Dialyse von zu Hause aus gemacht, mit einem Katheter im Bauch. Vier- bis fünfmal am Tag filterte das Bauchfell die Giftstoffe aus meinem Blut. Dann folgte am 20. Oktober 2006 der Wendepunkt. Der Anruf kam acht Minuten vor Mitternacht – mein Mann war beruflich in Berlin. Ein Freund fuhr mich sofort nach Freiburg. Ich habe mich unglaublich gefreut, nach fünf langen Jahren des Wartens fühlte ich mich richtig privilegiert.

Während Sie auf die Niere gewartet haben, war Ihre Familie immer an Ihrer Seite. Wie hat Ihre Tochter all die Zeit der Wartezeit und Behandlungen erlebt? Hat sie die Sorge und Aufregung damals mitbekommen?

Schon früh habe ich meine Tochter spielerisch mit einbezogen – zum Beispiel bei der Dialyse, damit sie ein Gefühl dafür bekommt. Wir hatten schon immer ein enges Verhältnis. Auch mit ihrem Vater war sie schon einmal alleine im Urlaub, beide kamen immer erholt zurück. Mir ist wichtig, dass man in solchen Fällen auch an die Mitmenschen denkt, die leiden.

Sie sind ja schon seit Jahren sportlich aktiv und haben selbst während der Dialyse Tischtennis gespielt. Welche Bedeutung hat der Sport eigentlich in ihrem Leben?

Ich spiele Tischtennis schon seit meinem zehnten Lebensjahr. Während meiner Dialyse habe ich sogar meine Trainerlizenz gemacht – das war für mich ein Stück Normalität. Einen Tag vor meiner Transplantation habe ich noch gespielt, obwohl ich dachte, dass ich aufhören muss. Danach sagten alle: ‚Langsam, du musst dich schonen.‘ Aber ich habe gelernt, dass Sport einfach wichtig ist – fürs Wohlbefinden, fürs Immunsystem, für die Lebensfreude. Heute ist es wie ein Medikament für mich: Wenn es mir schlecht geht, gehe ich laufen oder walken, kläre den Kopf und spüre sofort neue Energie.

Sie haben Ihre Operation damals gut überstanden und müssen trotzdem auf Ihre Gesundheit achten. Wie haben Sie die Coronazeit erlebt, wie hat sie Ihren Alltag beeinflusst?

Ich habe mich während der gesamten Zeit natürlich zurückgezogen. Trainiert habe ich zu Hause im Keller an den Geräten, so gut es ging. Es gab ein paar Probleme mit den Impfungen, und dann habe ich selbst Corona bekommen. Seitdem kann ich leider nicht mehr joggen.

Sie sind ja gebürtige Düsseldorferin. Was hat Sie in den Schwarzwald-Baar-Kreis verschlagen?

Mein Mann kommt aus dem Schwarzwald, und ich habe ihn damals auf einem Fest kennengelernt. Seit 1993 lebe ich nun in Schwenningen und fühle mich hier sehr wohl. Ich bin gerne unterwegs und engagiere mich ehrenamtlich, indem ich über Transplantation und Sport referiere. Besonders gern gehe ich dafür auch an Schulen und Oberstufen, um mein Wissen und meine Erfahrungen weiterzugeben