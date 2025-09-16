Beate Beas Leben mit Spenderniere: Schockdiagnose, Glücksgefühle an Mitternacht und Tischtennis

Tischtennis-Weltmeisterin Beate Bea (TG Schwenningen), seit fast 19 Jahren mit einer Spenderniere, spricht über ihre Erfahrungen, den Sport und ihren Alltag.
In einem gemütlichen Villinger Café treffen wir die 64-jährige Tischtennisspielerin Beate Bea, die seit fast 19 Jahren mit einer Spenderniere lebt. Bei Kaffee und einer Apfelschorle sprachen wir über ihr Leben mit der Niere, den Sport und wie diese Krankheit ihren Werdegang beeinflusst hat. Vor wenigen Wochen wurde die Spielerin der TG Schwenningen Weltmeisterin bei den World Transplant Games. Sie holte zusammen mit Sarah Kornau im Damen-Doppel Gold.