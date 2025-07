Der Beat Club Schömberg hat seine jährliche Dance-Show unter dem Motto „Olympische Spiele“ veranstaltet. Die Dance Show, die Rebecca Rau und ihre fleißigen Mitarbeiter und Helfer des Beat Clubs einmal im Jahr aufwendig inszenieren, lockte 1200 Zuschauer in die Schlossberghalle in Wehingen.

Mehr 200 aufgeregte Tanzkinder im Alter von drei bis 17 Jahren präsentierten, was sie im vergangenen Jahr mit ihren Trainerinnen Rebecca Rau, Arlinda Aliu und Fiona Aliu rund um das Thema Olympische Spiele einstudiert haben.

Beat-Club-Inhaberin Rebecca Rau begrüßte das Publikum und berichtete von den Highlights des vergangenen Jahres: Ihre Tanzgruppen hatten unter anderem mehrere Auftritte beim Handball-Bundesligisten HBW Balingen, lieferten das Rahmenprogramm für das 100-jährige Jubiläum des Musikvereins Rosswangen und begeisterten die Zuschauer bei dem großen Open Air Festival „Pfullywood“ in Pfullendorf. Raus besonderer Dank ging an das DRK-Catering für die Bewirtung, die Fasnetsgruppe Krabbelkäfer für den Auf- und Abbau sowie an die vielen freiwilligen Helfenden, die sich um Frisuren, Make-up, Kostüme und den reibungslosen Ablauf während der Show kümmern.

Die Dressurreiterinnen preschen mit ihren Stecken-Pferden voran

Die Tanzlehrerinnen persönlich eröffneten die Olympia-Show mit einer mitreißenden Performance. Danach übergaben sie das Zepter an die zehnjährigen Moderatorinnen Rosalie Daz und Greta Schmolze, die als Sportreporterinnen souverän durch die Veranstaltung führten und jeden Auftritt charmant und humorvoll ankündigten und mit manchen der Sportlerinnen vor ihren Auftritten Interviews führten.

Mit Stecken-Pferden über die Bühne

Die erste Gruppe stellte mit viel Eleganz die olympische Eröffnungsfeier dar und präsentierte die olympischen Ringe. Als nächstes sprangen die kleinsten Tänzerinnen der Tanzschule als Dressurreiterinnen mit ihren Stecken-Pferden über die Bühne. Danach tauchten Synchronschwimmerinnen ins Schwimmbecken ab.

Anschließend heben Skispringer ab

Vor der Pause boten Eiskunstläuferinnen eine gefühlvolle Show, und die nächste Gruppe stellte unter Beweis, dass auch die Sportart Golf tänzerisch interpretiert werden kann. Anschließend hoben Skispringer ab und übergaben dann an elegante Fechterinnen. Die Gruppe mit dem Thema Boxen beeindruckte mit starken Kampf- und Stunt-Einlagen. Energie und gute Laune versprühten die Basketballerinnen, bevor Tennisspielerinnen einen temporeichen und choreographisch sehr anspruchsvollen Schlussauftritt präsentierten.

Als Überraschungsperformance gab es einen Vater-Tochter-Tanz, der im vergangenen Herbst in einem Dance-Workshop zusammen mit Starchoreograph Selatin Kara einstudiert wurde. Kara hat es sich nicht nehmen lassen, Rebecca Raus’ Dance-Show zu besuchen und schwärmte davon, dass die Show selbst Filmfestspiele und Fashion Weeks in den Schatten stelle.

Bei der Siegerehrung konnten natürlich alle Sportlerinnen und Sportler eine Goldmedaille für ihre Leistungen erringen.