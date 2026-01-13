Bearbeitungsdauer im Check: Finanzamt Rottweil braucht jetzt länger – das sagt der Chef dazu

Wie lange ist die Bearbeitungsdauer in Ihrem Finanzamt? Dazu hat Lohnsteuer-Kompakt ein Ranking herausgegeben. Rottweil ist abgerutscht, der Finanzamts-Chef ordnet die Sache ein.
Es ist ein aufwendiges Prozedere, das das Portal „Lohnsteuer-kompakt.de“ da betreibt, um jedes Jahr die Bearbeitungsdauer in sage und schreibe 482 Finanzämtern zu ermitteln. Die „schnellsten“ Behörden werden dann ebenso hervorgehoben wie jene, bei denen es überdurchschnittlich lange dauert, bis die Bürger ihren Bescheid bekommen.