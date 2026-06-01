Beamtenbund im Kreis Rottweil: Betschner rückt an die Spitze des Kreisverbands

Der Kreisverband des Verwaltungsbeamtenbundes dankt Hans Mauch für dessen Engagement in den zurückliegenden zwölf Jahren.
Der Kreisverband des Verwaltungsbeamtenbundes konnte zur Frühjahrsversammlung in Fluorn-Winzeln zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen. Kreisvorsitzender Hans Mauch erinnerte in seinem Rückblick an seine zwölfjährige Amtszeit mit insgesamt 21 Veranstaltungen. Neben berufspolitischen Themen standen dabei regelmäßig Besichtigungen und Informationsveranstaltungen auf dem Programm.